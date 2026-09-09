Δυτική Ελλάδα: Μείωση 50% στα τροχαία τον Αύγουστο

Εξαιρετικά σημαντική μείωση τον Αύγουστο του 2026 συγκρητικά με πέρυσι.

Μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα τον Αύγουστο στη Δυτική Ελλάδα. Μειώθηκαν περισσότερο από 50%.

Ευχάριστα νέα ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας , καθώς τα τροχαία ατυχήματα σημείωσαν εξαιρετικά σημαντική μείωση τον Αύγουστο του 2026, συγκρητικά με τον αντίστοιχο μήνα το 2025.

Η πτώση εμφανίστηκε στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

–Τροχαία ατυχήματα

Στην Δυτική Ελλάδα σημειώθηκαν 39 τροχαία ατυχήματα έναντι 50 τον Αύγουστο 2025. Αναλυτικότερα:

3 θανατηφόρα δυστυχήματα έναντι 7 τον Αύγουστο του έτους 2025.

2 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 4 τον Αύγουστο Ιούλιο του έτους 2025.

34 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων, έναντι 39 τον Αύγουστο του έτους 2025.

Επίσης, από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειa καταγράφηκαν συνολικά 49 παθόντες, έναντι 74 τον Αύγουστο του έτους 2025.

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

3 νεκροί, έναντι 7 τον Αύγουστο του έτους 2025.

3 σοβαρά τραυματίες, έναντι 4 τον Αύγουστο του έτους 2025.

43 ελαφρά τραυματίες, έναντι 63 τον Αύγουστο του έτους 2025.

Έπειτα από έρευνα της τροχαίας διαπιστώθηκε ότι τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων ήταν: