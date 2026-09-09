“Ξάφριζαν” τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω Dark Web

Κυβερνοεγκληματίες έκαναν φύλλο και φτερό τραπεζικούς λογαριασμούς. Έκλεβαν προσωπικά δεδομένα μέσω Dark Web.

Μία υπόθεση ηλεκτρονικού εγκλήματος έφτασε στα χέρια του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Οι εγκληματίες του διαδικτύου ξάφριζαν τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών , παρακάμπτοντας τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κλεμμένα διαπιστευτήρια και προσωπικά δεδομένα, τα οποία έρχονταν στα χέρια τους μέσω του Dark Web.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, προκάλεσε οικονομική ζημία άνω των 175.000 ευρώ, κατά την περίοδο 2018-19. Ενώ δεκάδες πολίτες έπεσαν θύματα των απατεώνων.

Οι καταδικασθέντες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας τα πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας, είναι δύο άνδρες ηλικίας 26 και 42 ετών. Στον 26χρονο το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 έτη ενώ στον 42χρονο θείο του 11.

Ο 26χρονος μάλιστα εκτίει ήδη πολυετή ποινή κάθειρξης για παρόμοιες απάτες, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μεταγενέστερα. Ο 42χρονος από την άλλη έιναι πρώην ιερέας ( έχει καθαιρεθεί) και κρατείται προσωρινά για την εμπλοκή του σε άλλη υπόθεση, που αφορά την διακίνηση μεταναστών.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονταν και αστυνομικός στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη 7 ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις απάτες. Ενώ, δεύτερος αστυνομικός που κατηγορήθηκε για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε.

Για όσους τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης, οι δικαστές αποφάσισαν ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Πώς χρησιμοποιούσαν το DarkWeb

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία, βασικό τους «εργαλείο» ήταν η πρόσβαση τους στο Dark Web. Φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν αυτό το σκοτεινό μέρος του διαδικτύου, για να αγοράζουν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης (password/username), προσωπικά δεδομένα κι άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες.

Κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν ήταν η εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε «επιχειρησιακά» τηλέφωνα των δραστών. Με αυτόν τον τρόπο λάμβαναν κωδικούς ασφαλείας και παρέκαμπταν δικλίδες ασφαλείας αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web- banking, αλλά και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορία, ΔΕΗ, κινητή τηλεφωνία

Στην ίδια δικογραφία αναφέρεται ότι από τους λογαριασμούς αυτούς έβγαζαν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συγκεκριμένες συσκευές είτε χρησιμοποιούνταν από τους ίδιους δράστες τις πουλούσαν.

Επιπλέον, πλήρωναν βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, τη ΔΕΗ, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας χρεώνοντας μέσω web-banking τους λογαριασμούς των θυμάτων.

Η συγκεκριμένη δράση ήταν «επιχείρηση» για την εγκληματική ομάδα , καθώς τα μέλη της αναζητούσαν μέσω γνωστών, άτομα που ενδιαφέρονταν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, έναντι αμοιβής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, προκειμένου να συσκοτίσουν τις χρηματικές ροές προέβαιναν και σε αγορές κρυπτονομισμάτων, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Κανένας από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη κι όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες σχεδόν στο σύνολό τους.

Ωστόσο, ο 26χρονος, δια του συνηγόρου του, αποδέχθηκε το πλημμέλημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, ενώ επικαλέστηκε πάθηση.

Όπως υποστήριξε η υπεράσπισή του, αυτή η πάθηση επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους καταλογισμού των πράξεων του.