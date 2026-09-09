Σφακιά: Νέοι σχολικοί χώροι σε Ασκύφου και Ανώπολη

Νέες παρεμβάσεις στα προαύλια των δημοτικών σχολείων Ασκύφου και Ανώπολης ολοκλήρωσε ο Δήμος Σφακίων, με συνολικό προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Το έργο έγινε με ίδιους πόρους του δήμου και στόχος είναι οι σχολικοί χώροι να είναι πιο ασφαλείς, λειτουργικοί και κατάλληλοι για τις ανάγκες των μαθητών.

Νέος χώρος άθλησης στο Ασκύφου

Στο Δημοτικό Σχολείο Ασκύφου αξιοποιήθηκε η μέχρι σήμερα αναξιοποίητη αλάνα μπροστά από το σχολείο. Ο χώρος διαμορφώθηκε και στρώθηκε, ώστε να χρησιμοποιείται για άθληση και δραστηριότητες.

Παράλληλα, έγιναν επισκευές, χρωματισμοί και διαγραμμίσεις. Τοποθετήθηκαν τραπεζόπαγκοι, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων. Διαμορφώθηκε επίσης χώρος για τη δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου.

Στον σχεδιασμό συμμετείχαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Οι προτάσεις των παιδιών αποτέλεσαν οδηγό για τις παρεμβάσεις στον χώρο όπου καθημερινά μαθαίνουν, παίζουν και αθλούνται.

Ξύλινο κιόσκι στην Ανώπολη

Στο Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης τοποθετήθηκε ξύλινο πολυγωνικό κιόσκι. Η νέα κατασκευή δημιουργεί έναν επιπλέον χώρο για μαθητές και εκπαιδευτικούς και αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά το προαύλιο.

Ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός χαρακτήρισε τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» της δημοτικής αρχής. Όπως ανέφερε, ο δήμος θα συνεχίσει τις εργασίες για τη συντήρηση και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών στα Σφακιά.