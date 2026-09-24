Ο Όμηρος πριν πεθάνει έγραψε την δικιά του ιστορία

Πέθανε η τυφλή αρσενική Caretta caretta που ταξίδεψε από την Ελλάδα μέχρι την Κορνουάλη

Πριν από λίγες μέρες, πέθανε ο Όμηρος η τυφλή αρσενική Caretta caretta που ταξίδεψε από την Ελλάδα μέχρι την Κορνουάλη

Την δυσάρεστη αυτή είδηση έλανε γνωστή ο ΑΡΧΕΛΩΝ, με δημοσίευσή στο Facebook.

Το ταξίδι του Ομήρου

Ο Όμηρος είχε βρεθεί τραυματισμένος στο Μαυροβούνι Γυθείου το 2007 και μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ. Όπως διαπιστώθηκε ο όμηρος ήταν τυφλός και η όρασή του δεν μπορούσε να αποκατασταθεί.

Έτσι, η επιστροφή του στη θάλασσα δεν ήταν ασφαλής.Συγκεκριμένα έπρεπε να βρεθέι ένα μόνιμο σπίτι για τον ” αρχαίο ποιητή”.

Το 2010 ταξίδεψε στο Blue Reef Aquarium στο Newquay της Κορνουάλης, όπου έζησε το υπόλοιπο της ζωής του, για περισσότερα από 16 χρόνια. Στην μεταφορά και υποδοχή της χελώνας έπαιξε τότε πολύ σημαντικό ρόλο ο παλιός εθελοντής του ΑΡΧΕΛΩΝ, Matthew Slater.

Η ζωή του στο ενυδρείο

Στο Ενυδρείο ο Όμηρος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Έγινε εκπρόσωπος του είδους του και βοήθησε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν τις θαλάσσιες χελώνες και τις απειλές που αντιμετωπίζει στη φύση.