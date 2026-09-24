Μαχαίρωμα στην Φυλής: 29χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Χθες πήγε στο φαρμακείο για τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψε σπίτι του

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ένας 29χρονος Αιγύπτιος. Τον μαχαίρωσαν χθες, έλαβε τις πρώτες βοήθειες σε φαρμακείο και μετά κοιμήθηκε. Σήμερα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 29χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα έπειτα από επίθεση στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το πρωί.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά από φίλους του στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» σήμερα το μεσημέρι. Οι φίλοι του φέρεται να είπαν ότι δύο άγνωστοι τον μαχαίρωσαν την προηγούμενη ημέρα.

Από το φαρμακείο στο νοσοκομείο

Μετά την επίθεση, ο τραυματίας φέρεται να πήγε σε φαρμακείο, όπου δέχθηκε πρώτες βοήθειες. Έπειτε επέστρεψε στο σημείο όπου διέμενε και κοιμήθηκε.

Όταν ξύπνησε σήμερα το πρωί, είχε πολύ έντονους πόνους. Τότε ζήτησε από γνωστούς του να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί.

Βλάβη στον σπλήνα και διακομιδή με ΕΚΑΒ

Οι γιατροί στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» διαπίστωσαν ότι το τραύμα στην κοιλιά είχε προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον σπλήνα. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου και νοσηλεύεται.

Ο 29χρονος παραμένει σε σοβαρή κατάσταση.

Η έρευνα της Ασφάλειας Αττικής

Η Ασφάλεια Αττικής διερευνά τις συνθήκες του μαχαιρώματος στην οδό Φυλής και αναζητεί στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.