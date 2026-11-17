Το πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση και οργάνωση του εγκληματικού δικτύου των ποινικών που θα εκτελούσαν σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού, στελέχους εταιρείας επί ελληνικού εδάφους, είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο Ιρανός Edris Jahangiri Mavaneh.

Το συγκεκριμένο άτομο είχε άμεση σύνδεση με υπηρεσίες του Ιράν και είναι αυτός που έδωσε την εντολή θανάτου. Προκειμένου να οργανωθεί το σχέδιο, ανέθεσε τη στρατολόγηση των δολοφόνων σε συμπατριώτη του και καταζητούμενο από το FBI. Αυτός εντόπισε και οργάνωσε την ομάδα των δολοφόνων στα Σκόπια και το Κουμάνοβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δολοφόνοι επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον στόχο τους και να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Ένας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα, συνελήφθη και παραδόθηκε ήδη στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας δεύτερος είχε επιχειρήσει να μπει ερχόμενος από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα δεν του επετράπη και επέστρεψε στην Τουρκία.

Οι πληροφορίες της Μοσάντ

Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ παρείχε στις αρχές της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη μελών τρομοκρατικού δικτύου, το οποίο σχεδίαζε τη δολοφονία ενός ατόμου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ιρανικού σχεδίου.

Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη κινητοποίηση και πρόθεση του Ιράν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η εξάρθρωση του δικτύου στην Ελλάδα θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της απειλής.

Ο στόχος της σχεδιαζόμενης δολοφονίας ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος από το Ισραήλ, το οποίο εργάζεται σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.