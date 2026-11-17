Με πρόσχημα την οικονομική ενίσχυση τριών μαθητών που δήθεν δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν σε σχολική εκδρομή στη Ρόδο, δύο ανήλικοι επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα από καταστηματάρχη στην Αλεξανδρούπολη. Ο επαγγελματίας, ωστόσο, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να διασταυρώσει όσα του έλεγαν.

Όπως περιγράφει ο ίδιος στον Alpha, τα δύο παιδιά, ηλικίας 13 και 14 ετών, εμφανίστηκαν περιποιημένα και ιδιαίτερα ευγενικά, παρουσιάζοντας μια ιστορία που αρχικά έμοιαζε απολύτως πειστική.

Η επικοινωνία με το σχολείο αποκάλυψε την απάτη

Ο καταστηματάρχης επικοινώνησε με τη διευθύντρια του σχολείου που υποτίθεται ότι διοργάνωνε την εκδρομή. Η απάντηση που έλαβε ήταν αποκαλυπτική: ούτε εκδρομή στη Ρόδο είχε προγραμματιστεί ούτε υπήρχαν μαθητές με τα ονόματα που του είχαν αναφέρει.

Αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους δύο ανήλικους να συλλαμβάνονται. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο πατέρας τους, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

«Πρέπει να προσέχουμε ποιον βοηθάμε»

Μιλώντας στον Alpha, ο επαγγελματίας δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές πλήττουν την εμπιστοσύνη και την ευαισθησία των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν.Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν πρέπει να σταματήσουμε να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη, αλλά χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί και να ελέγχουμε σε ποιον προσφέρουμε τη βοήθειά μας. «Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που πραγματικά υποφέρουν», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει.