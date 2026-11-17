Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις για τα vouchers β’ πρόσκλησης για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η αύξηση στην αξία των vouchers αγγίζει το 10% ενώ τα εισοδηματικά όρια έχουν διευρυνθεί κατά 2.000 ευρώ τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποπβάλουν την αίτησή τους έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

“Στοπ” στο εισοδηματικό κριτήριο

Αναφορικά με τις τρίτεκνες οικογένειες, καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη δυνατότητα των γονιών να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Γι’ αυτό αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση. Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας. Από αύριο ξεκινά η υποβολή νέων αιτήσεων, δίνοντας σε περισσότερες οικογένειες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα».