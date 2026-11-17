Είχε μεταφερθεί από τον νεφρό στην καρδιά της

Μια ιδιαίτερα σπάνια και σύνθετη χειρουργική επέμβαση σε 11χρονη ασθενή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η ανήλικη έφερε όγκο στον αριστερό νεφρό, ο οποίος είχε επεκταθεί μέσω της κάτω κοίλης φλέβας μέχρι την καρδιά, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή της.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν δεκάδες επαγγελματίες υγείας από διαφορετικές ειδικότητες, με τη συνεργασία τριών νοσοκομείων της Αθήνας: του Παίδων «Η Αγία Σοφία», του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Η αρχική διάγνωση έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, από όπου η ασθενής διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η επέκταση του όγκου έως την καρδιά αποτελούσε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο αποκόλλησης τμήματός του, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.

Η χειρουργική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά στάδια. Αρχικά, το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Παίδων «Η Αγία Σοφία» προχώρησε στον εμβολισμό της αρτηρίας, που παρείχε αίμα στον νεφρό. Στη συνέχεια, η Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», σε συνεργασία με την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού», ανέλαβε την αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα.

Στο τελευταίο στάδιο, με τη συνδρομή εξωσωματικής κυκλοφορίας, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» αφαίρεσε το τμήμα του όγκου, που είχε φτάσει έως την καρδιά.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της εξειδικευμένης αναισθησιολογικής ομάδας, του νοσηλευτικού προσωπικού, των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας και του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι σύγχρονες υποδομές του νοσοκομείου.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές. Η μικρή ασθενής παραμένει νοσηλευόμενη στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».