Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Πλήθος κόσμου πλημμύρισε το κέντρο της Αθήνας, τιμώντας την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

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Πρόκειται για την κορύφωση των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες με μεγάλη συμμετοχή λαού και νεολαίας.

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Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας. Στα εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Πολυτεχνείου, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτήρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ πραγματοποιούνται και προληπτικοί έλεγχοι.