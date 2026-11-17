Ένταση ξέσπασε στην πορεία για το Πολυτεχνείο, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγο.

Πετροπόλεμος ξέσπασε στην Κλαυθμώνος. Ειδικότερα, κουκουλοφόροι εκσφενδόνισαν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ.

Γκαζάκι στα πόδια αστυνομικού

Οι αστυνομικοί τους απέκρουσαν με δύο κρότους λάμψης.

Μία ειδική φρουρός τραυματιστηκε στο κεφάλι από πετρα. Μεταφέρθηκε στο 401 νοσοκομείο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 7 προσαγωγές.

Συγκεκριμένα η ένταση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα, κατά τις 16:35 στην Πλατεία Κλαυθμώνος επί της οδού Ιωαν. Παπαρρηγοπούλου.

Η ένταση ξέσπασε όταν ομάδα ατόμων πέταξε μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι σε διμοιρία των ΥΑΤ.

Στο σημείο της επίθεσης οι αρχές συνέλαβαν έναν 42χρονο άνδρα. Ενώ παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά την επίθεση

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 11 προσαγωγές. Οι δύο συλλήψεις αφορούσαν ναρκωτικά, ενώ ένα από τους συλληφθέντες ήταν ανήλικος.