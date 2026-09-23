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Ο ανηψιός του Γιώργου Μαζωνάκη μιλάει για τον θείο του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 10:26

Τραγουδώντας το “‘Ωρες μικρές” αποχαιρετά ο ανηψιός του Γιώργου Μαζωνάκη τον θείο του. Το βίντεο ανέβηκε στα social media και έγινε αμέσως viral.

Ο 14χρονος Βασίλης, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα, λέει πως είχε από μικρός κλίση στη μουσική. Με τη βοήθεια του καθηγητή φωνητικής Μάνου Μπαρίκου, έχει εξελίξει τη φωνή του.

“Το κατάλαβα από τα γυρίσματά του ότι έχει ένα ωραίο DNA” λέει ο καθηγητής του στην εκπομπή

“Ο δάσκαλός μου ανεβάζει πολλά βίντεάκια, περίμενα να πάρει εκεί 100 like… Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό.” αποκαλύπτει ο ανηψιός του Γιώργου Μαζωνάκη.

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