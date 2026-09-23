Αστυνομικός συνελήφθη για δωροληψία στη Θεσσαλία

Αστυνομικός συνελήφθη για δωροληψία το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλίας.

Ο αστυνομικός κατηγορείται επίσης για ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες. Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η καταγγελία του οδηγού

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία οδηγού. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο αστυνομικός φέρεται να του ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις, προκειμένου να του επιστρέψει τις πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση. Ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι πρόκειται για νόμιμη διαδικασία, πήγε τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί παρέδωσε 350 ευρώ στον αστυνομικό και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν από την καταβολή της δεύτερης δόσης, ενημέρωσε Αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας. Ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η δεύτερη δόση και η σύλληψη

Στη συνάντηση για την καταβολή των υπόλοιπων χρημάτων, ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη. Μάλιστα, τοποθέτησε τα χρήματα σε φάκελο, πάνω στον οποίο υπήρχαν οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Βρέθηκαν άλλοι τρεις φάκελοι με 800 ευρώ

Κατά την έρευνα στο γραφείο του αστυνομικού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις ίδιοι φάκελοι, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 800 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, τα χρήματα είχαν δοθεί στον αστυνομικό από άλλους τρεις οδηγούς ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα. Παράλληλα, από την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026 είχε παραλάβει με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμη τρεις οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.