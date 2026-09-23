Βαν με επτά μετανάστες σταμάτησε στο Ωραιόκαστρο

Στη σύλληψη ενός 26χρονου για παράνομη διακίνηση μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν ένα βαν που οδηγούσε ο 26χρονος.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν επτά υπήκοοι Ιράκ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν διέθεταν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν περάσει παράνομα στην Ελλάδα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Για τη μεταφορά τους, φέρεται να είχαν καταβάλει 600 ευρώ ο καθένας σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην άλλη πλευρά του Έβρου.

Στη συνέχεια, οι επτά μετανάστες μεταφέρονταν με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς είναι υπήκοος Αλβανίας. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών.