Δολοφονία Κυριακής Γρίβα- Ξανά στο Εφετείο η υπόθεση που συγκλόνισε

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο ξεκινά σήμερα, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα.

Η Κυριακή δολοφονήθηκε την 1η Απριλίου 2024, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Είχε πάει εκεί για να ζητήσει βοήθεια. Λίγο αργότερα δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο επιστρέφει ο 40χρονος πρώην σύντροφός της. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και πέντε χρόνια φυλάκισης.

Το δικαστήριο τον είχε κρίνει ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Βασικό ζήτημα και στη δεύτερη δίκη αναμένεται να είναι η ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου.

Σε πρώτο βαθμό δεν αναγνωρίστηκε μειωμένος καταλογισμός. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε επίγνωση της πράξης του.

Η υπεράσπιση αναμένεται να επιμείνει στη θέση ότι η πράξη συνδέεται με σοβαρή ψυχοπαθολογία.

Η οικογένεια της Κυριακής απορρίπτει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ξεχωριστή είναι η δικαστική διαδικασία για τους χειρισμούς των αστυνομικών εκείνης της νύχτας.

Τέσσερις αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση διά παραλείψεως. Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης.

Η υπόθεση των αστυνομικών αφορά τις πράξεις και τις παραλείψεις που προηγήθηκαν της δολοφονίας και εξετάζεται σε ξεχωριστή δικογραφία.