Κακοκαιρία: Νέα προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες

Νέα επιδείνωση του καιρού φέρνει σήμερα, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ισχυρά φαινόμενα καταγράφηκαν χθες σε Εύβοια και Πελοπόννησο. Στην Κύμη Ευβοίας το ύψος βροχής έφτασε τα 115,6 χιλιοστά.

Αξιόλογες ποσότητες σημειώθηκαν επίσης στην Αρκαδία και την Αχαΐα. Σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τα 75 και τα 40 χιλιοστά αντίστοιχα.

Σήμερα, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια.

Αργότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα βόρεια και τους 25 με 26 στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23.

Νέα σύσταση από την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα.

Συνιστάται να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, πρέπει να ελεγχθούν λούκια και υδρορροές.

Οι πολίτες καλούνται να μην περνούν από χειμάρρους και ρέματα. Η προσοχή χρειάζεται ακόμη και μετά το τέλος της βροχής.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδας καλό είναι να αποφεύγονται οι υπαίθριες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Σε περίπτωση κεραυνών, όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Η παραμονή κάτω από ψηλά δέντρα και κοντά σε πυλώνες ή μεταλλικές κατασκευές πρέπει να αποφεύγεται.

Οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνοδευτεί κατά διαστήματα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις στο βορειοδυτικό Αιγαίο.