Φωτιά στη Φθιώτιδα – 32χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Βίτωλη Φθιώτιδας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονοκατοικία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30. Πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πολίτες κατάφεραν να απομακρύνουν από το σπίτι μια 32χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 17 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.