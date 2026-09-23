Φωτιά στη Φθιώτιδα – 32χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Βίτωλη Φθιώτιδας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονοκατοικία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30. Πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πολίτες κατάφεραν να απομακρύνουν από το σπίτι μια 32χρονη γυναίκα.
Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 17 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Για την υπόθεση έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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