Ο Alpha στο κέντρο της Αθήνας για το μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο

Λίγο πριν από τις 11:00, τα πρώτα μπλοκ φοιτητών φτάνουν στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας. Η συγκέντρωση αρχίζει να παίρνει μορφή, με μαθητές και φοιτητές να κατευθύνονται στα προκαθορισμένα σημεία συνάντησης.

Από το κέντρο, ο δημοσιογράφος του Alpha, Αλέξης Κουβέλης, μεταφέρει την εικόνα από το σημείο.

Δύο καλέσματα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Το πρώτο στις 11:00, με τη συμμετοχή μαθητών, και το δεύτερο στις 12:00, για τους φοιτητές. Οι συγκεντρωμένοι προετοιμάζονται για το συλλαλητήριο, ενώ οι ομάδες συνεχίζουν να καταφθάνουν σταδιακά.

Την ίδια ώρα, ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας σε διάφορα σημεία του κέντρου της πρωτεύουσας. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση των διαδηλωτών εξελίσσεται ομαλά, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην προσέλευση των μαθητών και των φοιτητών, καθώς πλησιάζει η ώρα των συγκεντρώσεων.