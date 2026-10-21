Γιώργος Τσαλίκης υπέρ Αργυρού για το βίντεο στην Γαλλία

Ο Γιώργος Τσαλίκης υπερασπίστηκε δημόσια τον Κωνσταντίνο Αργυρό για τη συναυλία του στο Παρίσι και το βίντεο που δημοσίευσε μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, εν μέσω σοβαρών επεισοδίων στη Γαλλία.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο τραγουδιστής απάντησε στην κριτική που δέχτηκε ο συνάδελφός του, ζητώντας να σταματήσουν τα αρνητικά σχόλια.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για τον Αργυρό

«Save Αργυρός. Έλα ρε παιδιά. Έλα. Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ο τραγουδιστής ζήτησε να υπάρξει περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη αυστηρότητα στην κριτική προς τον συνάδελφό του, σημειώνοντας: «Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του και στείλτε φως».

Η κριτική για τη συναυλία στο Παρίσι και το βίντεο στον Πύργο του Άιφελ

Σχολίασε τις αντιδράσεις για το βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο τραγουδιστής ερμηνεύει το νέο κομμάτι του μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην άποψη ότι ο Αργυρός θα έπρεπε πρώτα να τοποθετηθεί δημόσια για την κατάσταση στο Παρίσι, υποστήριξε ότι δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες ίδιοι στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις.