Συλλήψεις για παραβίαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος

Μια σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης εξιχνίασε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, καθώς περισσότεροι από 3.500 τόνοι επικίνδυνων χημικών αποβλήτων που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες φέρεται να απορρίφθηκαν ανεξέλεγκτα τον τελευταίο μήνα σε αγροτική έκταση του δήμου Δέλτα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τρεις άνδρες (ηλικίας 24, 49 και 65 ετών), εκ των οποίων οι δύο είναι οδηγοί φορτηγών που εντοπίστηκαν να αδειάζουν τα τοξικά φορτία στο σημείο και ο τρίτος χειριστής μηχανήματος έργου που τα συγκέντρωνε. Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη πέντε άτομα, ανάμεσα στα οποία είναι και στελέχη επιχείρησης με αντικείμενο τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών.

Από την έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι τα φορτία είχαν παραληφθεί από εργοστάσιο που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η παράνομη απόρριψή τους φέρεται να γινόταν κατόπιν εντολών δύο προσώπων που είχαν αναλάβει το σχετικό έργο για λογαριασμό της εταιρείας ανακύκλωσης, χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΛ.ΑΣ., η ανεξέλεγκτη αυτή δράση είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και αξιοποίησης σχετικών καταγγελιών, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στον αρμόδιο εισαγγελέα.