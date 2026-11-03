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Νότης Σφακιανάκης: Η σπάνια φωτογραφία του τραγουδιστή στα social media

Με αφορμή τα γενέθλιά του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 08:57
Νότης Σφακιανάκης: Η σπάνια φωτογραφία του τραγουδιστή στα social media
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Kwnstantinos Sfakianakis- FACEBOOK

Χθες ο Νότης Σφακιανάκης έκλεισε τα 67 του χρόνια.

O αγαπημένος του ανιψιός, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης μοιράστηκε μία σπάνια φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή και του ευχήθηκε δημοσίως «χρόνια πολλά».

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις!! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις! Χρόνια καλά θείε μου! Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε στο Facebook ο ανιψιός του γνωστού τραγουδιστή.

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