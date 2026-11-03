Άννα Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι

Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω…έγραψε η δημοφιλής καλλιτέχνης στα social media.

΄΄Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα.

Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του΄΄.

Η συναυλία αυτή συνεχίζει η Άννα Βίσση ΄΄ήταν ένα προσωπικό «στοίχημα» και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Δε θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι.

Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά.

Πάντα μαζί σας!΄΄