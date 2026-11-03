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Ατελείωτες “ουρές” στον Κηφισό- Προβλήματα στο κέντρο

Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 09:41
Ατελείωτες “ουρές” στον Κηφισό- Προβλήματα στο κέντρο
INTIME

Στο “κόκκινο” για άλλη μία μέρα η κίνηση σε Αττική με πολλούς δρόμους να σημειώνουν ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφώρηση.

Κυκλοφοριακό “έμφραγμα” επικρατεί για ακόμη μία ημέρα στον Κηφισό, τόσο στο ανοδικό, όσο και στο καθοδικό ρεύμα του.

Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Συγγρού, αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Ενώ έντονη κίνηση έχει προκληθεί και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

  • Άνω των 30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
  • 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
  • 15′-20′ από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας,
  • 10′-15′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας (Περιφ. Υμηττού).

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