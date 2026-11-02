Από την περιπέτεια πίσω στη θάλασσα ο Okapi!

Έναν χρόνο μακριά από το φυσικό του περιβάλλον πέρασε ο Okapi, η θαλάσσια χελώνα που επέστρεψε πλέον ελεύθερη στη θάλασσα, μετά από μια δύσκολη μάχη για την επιβίωσή της.

Η ιστορία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, όταν εντοπίστηκε στην Ιερισσό Χαλκιδικής με σοβαρό και εκτεταμένο τραύμα στο κεφάλι. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι πιθανότατα είχε χτυπηθεί από προπέλα σκάφους.

Από εκείνη τη στιγμή ανέλαβε τη φροντίδα του η ομάδα του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Για δώδεκα μήνες οι ειδικοί πραγματοποιούσαν καθημερινές θεραπείες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το τραύμα και να βοηθήσουν τη χελώνα να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Η αποκατάσταση ήταν σταδιακή, όμως ο Okapi τα κατάφερε. Το τραύμα επουλώθηκε και η πορεία της υγείας του επέτρεψε την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Έτσι, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο περίθαλψης, ο Okapi άφησε πίσω του την περιπέτεια και κολυμπά ξανά ελεύθερος στη θάλασσα.

Πηγή βίντεο/ΑΡΧΕΛΩΝ-Archelon, the Sea Turtle Protection Society of Greece