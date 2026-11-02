Καμπανάκι 112 για ακραία κακοκαιρία – Red Code σε 7 περιφέρειες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ισχυρές καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε σήμερα, έδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Για τις συγκεκριμένες περιοχές ενεργοποιήθηκε το 112 με τρία διαδοχικά μηνύματα, τα οποία καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

22:07: Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι και Διαπόντια Νησιά.

22:20: Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

22:30: Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Πού υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης:

Ανατολικό Αιγαίο: Από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: Μαζί με τη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο: Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Λέσβος, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως την Τρίτη.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣🆘 Στα νησιά #Κέρκυρα, #Παξών, #Αντιπαξών & #Διαπoντίων_Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχώνℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026

Red Code σε επτά περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Περιφέρεια Ηπείρου.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.