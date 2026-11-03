Χατζηγιοβάνης: «Το καλό πάντα θα νικά», αφήνοντας αιχμές για το σκάνδαλο με την ΜΚΟ

΄΄Λύγισε΄΄ στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης διαβάζοντας το μήνυμά του για τον μικρό Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά τη μάχη που έδωσε με το νευροβλάστωμα.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είχε βρεθεί έμπρακτα στο πλευρό του παιδιού περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για τη θεραπεία του.

Ο Χατζηγιοβάνης είχε προσφέρει τότε 12.500 ευρώ, καλύπτοντας το ποσό που απαιτούνταν.

Μιλώντας για τον Δημήτρη, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, ενώ ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να βοηθά ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση: «Το καλό πάντα θα νικά», αφήνοντας αιχμές για το σκάνδαλο με την ΜΚΟ.