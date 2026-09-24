Νοσηλεύτρια στο ιατρείο του Κολωνακίου: «Μέθη στον Μαζωνάκη

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την κατάθεση-βόμβα νοσηλεύτριας, που βρισκόταν εκείνη την ώρα, στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Αποκάλυψε, ότι την ίδια ώρα με τον τραγουδιστή, γινόταν και δεύτερη πλασμαφαίρεσης, σε άλλον ασθενή.

Επιβεβαίωσε ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον Μαζωνάκη, και πως όταν έχασε τις αισθήσεις του, η γιατρός της είπε, να αναζητήσει αντίδοτο.