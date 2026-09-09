Δίκη Βαλυράκη: Ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ο Σήφης Βαλυράκης έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας για ένα ασήμαντο γεγονός, κατά τον εισαγγελέα της έδρας του ΜΟΔ, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση οι δύο επαγγελματίες ψαράδες στην Ερέτρια. «Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδελφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία.

Ο εισαγγελέας αποδέχθηκε πλήρως την αλληλουχία των γεγονότων που περιγράφονται στο κατηγορητήριο σε βάρος των δύο ψαράδων για όσα έλαβαν χώρα την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021.

Όπως ανέφερε, έγινε διαπληκτισμός με τον Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Πεζονήσι και την Αγία Τριάδα. Οι δύο κατηγορούμενοι, από το αλιευτικό τους, είπαν στον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος είχε βγει για ψαροντούφεκο, ότι θα τον καταγγείλουν στο Λιμενικό καθώς ήταν σε ισχύ μέτρα κατά του κορονοϊού. Ο εισαγγελέας είπε ότι υπήρξε ένταση «για ασήμαντη αφορμή» και περιέγραψε λεπτομερώς τις θέσεις και τις κινήσεις των κατηγορούμενων και του σκάφους τους.

«Τη συγκεκριμένη μέρα, το σκάφος των κατηγορούμενων, γύρω στις 12 το μεσημέρι, έχει βγει και βρίσκεται ανάμεσα σε Πεζονησι και Αγία Τριάδα. Ο Κ.Ε ήταν στο πηδάλιο. Έγινε διαπληκτισμος με τον Βαλυράκη που βρισκόταν εκεί με το ταχύπλοό του. Ο Κ.Ε ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς. Ο αδελφός του κατάφερε χτυπήματα με τη χρήση ξύλινου κονταριού στον Ιωσήφ Βαλυράκη δύο με τρεις φορές. Αυτό είχε αποτέλεσμα να βρεθεί χωρίς τη θέλησή του στο νερό. Με την αναστάτωση των νερών από την κίνηση των δύο σκαφών, ο Βαλυράκης ήρθε σε επαφή με την προπέλα και τα υδροπτερύγια του αλιευτικού και του δικού του σκάφους και του προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατός του από πνιγμό. Ο πνιγμός είναι η ενεργή αιτία», τόνισε.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, «οι κατηγορούμενοι είναι επαγγελματίες ψαράδες, ξέρουν τι μπορούν να προκαλέσουν οι κινήσεις που έκαναν, τα κράτει τα πρόσω, τις δίνες που δημιούργησαν και πού μπορούν να οδηγήσουν. Το προέβλεψαν το αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά. Στο τέλος, ακόμη και σε αυτό το σημείο που επιπλέει ο άνθρωπος στη θάλασσα χτυπημένος, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και έφυγαν και ούτε καν αργότερα δεν βοήθησαν να εντοπιστεί η σορός».

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός σχολίασε τις καταθέσεις των οικείων των δύο κατηγορούμενων λέγοντας πως οι μάρτυρες έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «κανένα δικαστήριο δεν έχει καταδικάσει οικείο για ψευδή κατάθεση που είχε σκοπό να απαλλάξει δικό του άνθρωπο εφόσον δεν ενοχοποιεί άλλον».

Πηγή: ΑΠΕ