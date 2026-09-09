LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

13:00
ALPHA NEWS

Ευγενία: Το νέο πρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου

Η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος της ΑΑΔΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/09/2026 12:32
Ευγενία: Το νέο πρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου
Η Ευγενία η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος της ΑΑΔΕ INSTAGRAM: @serrespost

Μία πρωτοφανή έκπληξη επιφύλασσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην φετινή ΔΕΘ, συστήνοντας στο κοινό το νέο της πρόσωπο. Η Ευγενία είναι η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου.

Είναι μελαχρινή, φυσικά βαμμένη,επαγγελματική, προσέχει τον τρόπο που ντύνεται και υπόσχεται ότι μπορεί να σου λύσει τις απορίες.

Το όνομά της ενδεχομένως να μην επιλέχθηκε τυχαία, καθώς παραπέμπει στον νούμερο ένα κανόνα της εξυπηρέτησης, την ευγένεια. Η αποστολή της δεν είναι άλλη παρά να χτίσει μία νέα γέφυρα επικονωνίας με τους πολίτες, χρησιμοποιώντας καθημερινό και φυσικό λόγο.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης