Ευγενία: Το νέο πρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου

Μία πρωτοφανή έκπληξη επιφύλασσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην φετινή ΔΕΘ, συστήνοντας στο κοινό το νέο της πρόσωπο. Η Ευγενία είναι η πρώτη ψηφιακή σύμβουλος του ελληνικού δημοσίου.

Είναι μελαχρινή, φυσικά βαμμένη,επαγγελματική, προσέχει τον τρόπο που ντύνεται και υπόσχεται ότι μπορεί να σου λύσει τις απορίες.

Το όνομά της ενδεχομένως να μην επιλέχθηκε τυχαία, καθώς παραπέμπει στον νούμερο ένα κανόνα της εξυπηρέτησης, την ευγένεια. Η αποστολή της δεν είναι άλλη παρά να χτίσει μία νέα γέφυρα επικονωνίας με τους πολίτες, χρησιμοποιώντας καθημερινό και φυσικό λόγο.