Διασώστρια ΕΚΑΒ: «Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον Μαζωνάκη»

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε σήμερα η διασώστρια του ΕΚΑΒ η οποία είχε κληθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ώστε να επιληφθεί του περιστατικού της ανακοπής καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη.Παραμένοντας μια ώρα στο γραφείο του ανακριτή επιβεβαίωσε σύμφωνα με πληροφορίες τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία.

Ειδικότερα, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του περιστατικού και πως κανένας από τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τον συνοδεύσει κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.