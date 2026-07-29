Νεκροί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο

Μάχη με τις φλόγες και τις ριπές ανέμων

Τραγωδία με δυο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.

Οι δυο άνδρες, υπαξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στο χωριό Νέα Κρύα Βρύση.

Σε ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα έκανε λόγο για μία «εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος», δίνοντας τη μάχη για την προστασία της ζωής, των περιουσιών των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των δύο πυροσβεστών, τονίζοντας ότι «η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Διαβάστε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου στο Ρέθυμνο

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 17 ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου στο Ρέθυμνο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο απεγκλωβισμός πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πλωτών σκαφών του Λιμενικού και ναυαγοσωστικού σκάφους, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών.

Στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μας ενημερώνουν η Ελένη Στάθογλου και ο Άλκης Παππάς.