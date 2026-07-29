Τρίτος νεκρός πυροσβέστης μέσα σε μία ημέρα

Μία ακόμη τραγική απώλεια μετρά το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Αγερανός, στην Ανατολική Μάνη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο πυροσβέστης, ηλικίας κάτω των 30 ετών, επιχειρούσε στο πύρινο μέτωπο και κάποια στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του. Όταν η ένταση της φωτιάς υποχώρησε και το μέτωπο περιορίστηκε, συνάδελφοί του ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν πεσμένο στο έδαφος, χωρίς να φέρει εγκαύματα. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Γυθείου, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι σε τραυματισμό από τη φωτιά. Τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα ακολουθήσει.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Πυροσβεστική και στη Λακωνία, καθώς ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Πρόκειται για την τρίτη απώλεια πυροσβέστη μέσα στην ίδια ημέρα, καθώς νωρίτερα δύο ακόμη πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.