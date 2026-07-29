Φωτιά στο Γύθειο – Εναέρια μέσα στη μάχη Μήνυμα 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς, λίγο πριν από τις 15:30 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγερανός της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.