Μεγάλη φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Πλωμαρίου της Νότιας Λέσβου με τρία μέτωπα να καίνε γεωργική με ελιές και δασική με πεύκα γη.

Στις 5:30 το απόγευμα δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του οικισμού Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου.

Οι ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στην περιοχή, δυσχεραίνουν σοβαρά την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ μεγαλώνουν και τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Μας ενημερώνει ο Γιάννης Σινάνης.