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Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/09/2026 17:40
Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
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Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν χθες το πρωί σε ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Η επιχείρηση έγινε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 1.120 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

12 συλλήψεις για κλοπή ρεύματος και νερού 

Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στην ίδια επιχείρηση βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. 

 

Συμμετείχαν ΟΠΚΕ, ΔΙ.ΑΣ. και drone 

Η αστυνομική επιχείρηση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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