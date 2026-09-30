Αγκίστρι: Την τσάκωσαν με τα κλοπιμαία στο χέρι

Αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα στην αυλή της οικίας

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν χθες το πρωί 35χρονη στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, κατηγορούμενη για κλοπή από οικία.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου κινητοποιήθηκαν έπειτα από ενημέρωση για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη και εντόπισαν τη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες 35χρονη κουβαλούσε κοσμήματα και χρηματικό ποσό, τα οποία φέρεται να είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από την κατοικία.

Τα κοσμήματα και τα χρήματα που βρέθηκαν επάνω της κατασχέθηκαν. Στη συνέχεια αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για την υπόθεση της κλοπής από την οικία στο Μεγαλοχώρι.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.