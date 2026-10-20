Νεάπολη: Ελεύθεροι 4 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις 13χρονοι που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος δύο 12χρονων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, έπειτα από τις απολογίες τους ενώπιον τακτικού ανακριτή.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή του μέτρου της παρακολούθησης από κοινωνικό λειτουργό σε έναν από τους ανήλικους.

Οι τέσσερις 13χρονοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η καταγγελία για το περιστατικό στη Νεάπολη

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία για συμβάν που έγινε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στη Νεάπολη. Κατά την Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι προσέγγισαν δύο 12χρονους και τους απείλησαν με σωματική βία, ζητώντας τους χρήματα.

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι ένας από τους 13χρονους επέδειξε αντικείμενο που φέρεται να ήταν μαχαίρι, ενώ οι ανήλικοι ζητούσαν από τα δύο παιδιά να παραδώσουν χρήματα.

Τι υποστήριξαν οι τέσσερις 13χρονοι

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι το αντικείμενο που αναφέρθηκε στο περιστατικό ήταν μία «χτένα» και ότι επρόκειτο για «πλάκα».