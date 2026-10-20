Πυροσβέστες απεγκλώβισαν 60χρονο από υπόγειο οικοδομής

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το πρωί στην Ιερισσό Χαλκιδικής, για τον απεγκλωβισμό ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε υπόγειο χώρο οικοδομής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45. Στο σημείο έφτασαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απομακρύνουν τον άνδρα από τον υπόγειο χώρο.

Με φορείο η μεταφορά του τραυματία

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 60χρονο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία.