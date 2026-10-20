Ηλεία: Εντοπίστηκαν 310 δενδρύλλια κάνναβης σε δασική έκταση

Φυτεία με 310 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3,5 μέτρων, εντόπισαν οι αστυνομικοί σε δασική έκταση στην Ηλεία, χθες το μεσημέρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, συγγενικό του πρόσωπο. Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Η οργανωμένη φυτεία σε δασική έκταση

Η φυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων.

Ο χώρος καλλιέργειας βρισκόταν σε δασική έκταση, κοντά σε αγροικία του κατηγορουμένου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 310 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία έφταναν σε ύψος έως και τα 3,5 μετρα.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν επίσης 30 τμήματα κορμών από φυτά κάνναβης που είχαν ήδη συγκομιστεί.

Τι βρέθηκε στην κατοικία του συλληφθέντος

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στην κατοικία του πρώτου κατηγορουμένου. Κατά την έρευνα εντόπισαν και κατέσχεσαν 300 γραμμάρια ημίχλωρης κάνναβης, καθαρού βάρους, τα οποία ήταν μοιρασμένα σε δύο τελάρα.

Στην ταράτσα του σπιτιού βρέθηκαν ακόμη έξι φυτά κάνναβης, τοποθετημένα σε ισάριθμες γλάστρες. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πώς γινόταν το πότισμα των φυτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το πότισμα των δενδρυλλίων γινόταν με λάστιχο άρδευσης. Το λάστιχο ήταν συνδεδεμένο με πλαστική δεξαμενή νερού χωρητικότητας πέντε τόνων, η οποία βρισκόταν κοντά στην αγροικία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.