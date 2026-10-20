Τιμήθηκε ο αστυνομικός που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό

Με τον «Αστυνομικό Σταυρό» τιμήθηκε ο αρχιφύλακας Γεώργιος Μπρίτσος, ο οποίος έσωσε οδηγό από πνιγμό στον λιμενίσκο της Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη, παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Αλεξανδρούπολη. Το μετάλλιο και το σχετικό δίπλωμα απονεμήθηκαν από τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ταξίαρχο Λάμπρο Τσιάρα.

Η διάσωση που έκρινε μια ζωή

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου 2025. Ένα αυτοκίνητο είχε πέσει στη θάλασσα, με τον οδηγό να κινδυνεύει άμεσα να πνιγεί.

Ο αρχιφύλακας, χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο, βούτηξε επανειλημμένα στο νερό. Κατάφερε να απεγκλωβίσει τον άνδρα από το όχημα, ενώ εκείνος βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων που έσπευσαν στο σημείο, τον ανέσυρε στην επιφάνεια και τον μετέφερε στη στεριά. Η επέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωσή του.

Η απονομή και τα μηνύματα

Ο «Αστυνομικός Σταυρός» απονεμήθηκε έπειτα από την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ως αναγνώριση της πράξης του.

Κατά την τελετή, ο ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας συνεχάρη τον αστυνομικό, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργειά του αποτελεί παράδειγμα:

Αυταπάρνησης, καθώς έθεσε τη δική του ζωή σε κίνδυνο. Θάρρους, μπροστά σε μια κατάσταση άμεσης απειλής. Σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή, πέρα από τα στενά όρια του υπηρεσιακού καθήκοντος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι θρησκευτικών, πολιτικών και δικαστικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τοπικών φορέων, καθώς και μέλη της οικογένειας του τιμώμενου αστυνομικού.