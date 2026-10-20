Συνέντευξη παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3 FM, μετά την ομόφωνη απόφαση αθώωσης του από δικαστήριο στα Ιωάννινα. ο πατέρας Αντώνιος.

Αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, περιέγραψε όσα έζησε τα τελευταία χρόνια. ]Έκανε ωστόσο λόγο, και για την επιθυμία του να επιστρέψει στο έργο της «Κιβωτού του Κόσμου», με ενεργό ρόλο.

Για την αθωωτική δικαστική απόφαση, ανέφερε, ότι αποτελεί δικαίωση, εκτός από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, αλλά και για όλους εκείνους τους εθελοντές, που έχουν στηρίξει την «Κιβωτό».

Ανέφερε, ότι αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, λόγω του μεγάλου κόστους των δικαστικών αγώνων. «Δεν έχουμε που να μείνουμε, σε ένα σπίτι. Τι να σας πω τώρα, με αμέτρητα δικαστήρια που μας έχουν στήσει».

«Λέγανε τόσα ψέματα για βίλες και αυτοκίνητα», ανέφερε..

Σε ερώτηση, για το αν επιθυμεί να επιστρέψει στην «Κιβωτό», κάνοντας μια καινούρια αρχή, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω δυνάμεις και ξέρω πώς να ξαναφτιάξω τα πράγματα. Είμαι αυτός που το έφτιαξε και ξέρω πώς να το αναστήσω και πάλι το έργο».

«Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ είμαι στην υπηρεσία Του», πρόσθεσε.

Επίσης, αναρωτήθηκε γιατί μετά την απομάκρυνση του, δεν συνεχίστηκε η λειτουργία της δομής, λέγοντας, ότι υπήρχαν οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, αλλά και οι πόροι. Εξέφρασε την αγωνία του, για την τύχη των παιδιών που απομακρύνθηκαν από τις δομές, ενώ διερωτήθηκε: «Γιατί δεν συνεχίστηκε το έργο;».

Μεταξύ άλλων, ό πατέρας Αντώνιος, άφησε αιχμές για οργανωμένη προσπάθεια εναντίον, λέγοντας: «Πιστεύω ότι υπήρχε μεγάλος φθόνος όσον αφορά το έργο της Κιβωτού, το οποίο εξαπλωνόταν, και σίγουρα κάποια μεγάλα συμφέροντα που τα βόλευε να φύγει η Κιβωτός από τη μέση».

Πρόκειται για προσωπική εκτίμηση του πατέρα Αντωνίου, η οποία δεν συνιστά αποδεδειγμένο συμπέρασμα της δικαστικής απόφασης.

Ρωτήθηκε εάν υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να αντέξει την πίεση, παραδέχθηκε ότι πέρασε από αυτό το στάδιο. Όπως εξήγησε, καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της δύσκολης περιόδου διαδραμάτισε η πίστη του στον Θεό και η εκκλησιαστική ζωή.

Ο πατέρας Αντώνιος, έκανε αναφορά στον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης, στα μέσα ενημέρωσης. «Είναι πάρα πολύ άδικο να κρίνουμε ανθρώπους ή ένα τόσο μεγάλο έργο χωρίς να δίνουμε το τεκμήριο της αθωότητας», σημείωσε.

«Είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία η άδικη κρίση», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια κατακραυγή είχε σημαντικές συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο έργο της Κιβωτού.

Σε αποστροφή της συνέντευξής του, ο πατέρας Αντώνιος, επιβεβαίωσε, ότι υπήρξαν άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από κοντά του μετά την έναρξη των καταγγελιών και τώρα επιχειρούν να επανασυνδεθούν μαζί του. «Λίγοι άνθρωποι έμειναν κοντά μας», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι το τελευταίο διάστημα τον επισκέπτονται ξανά πρόσωπα με τα οποία είχε χαθεί η επικοινωνία.

Πηγή: TheNewspaper.gr / Δημήτρης Μαρέδης