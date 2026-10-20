Ghost nets: Οι αόρατες παγίδες που σκοτώνουν τη θαλάσσια ζωή

Μια νεκρή συναγρίδα, παγιδευμένη σε ένα εγκαταλελειμμένο δίχτυ, αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τον κίνδυνο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα λεγόμενα ghost nets («δίχτυα-φαντάσματα») είναι αλιευτικά δίχτυα που χάνονται ή εγκαταλείπονται στη θάλασσα, συνεχίζοντας να παγιδεύουν ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ακόμη και όταν πάψουν να χρησιμοποιούνται από τους αλιείς, εξακολουθούν να λειτουργούν ως παγίδες χωρίς διαφυγή, προκαλώντας τραυματισμούς, εξάντληση και θάνατο.

Παράλληλα, επιβαρύνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αποτελώντας μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά διαρκείς απειλές για τη θαλάσσια ζωή.

Μια παγίδα που εγκαταλείφθηκε από τον άνθρωπο, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να σκοτώνει.

Πηγή: Demy Delfi