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Φορτηγό στις μπάρες, μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Αθηνών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 14:32
Φορτηγό στις μπάρες, μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Αθηνών
INTIME

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν σήμερα, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά από πρόσκρουση φορτηγού στις διαχωριστικές μπάρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των διυλιστηρίων, στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα αίτια της πρόσκρουσης ή για ενδεχόμενο τραυματισμό.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις.

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