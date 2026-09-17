942 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία- Βεβαιώθηκαν 317 παραβάσεις

Στο διάστημα από 14/9/2025 έως και 16/9/2026, οι αστυνομικοί της Τροχαίας, προχώρησαν σε ελέγχους 942 σχολικών λεωφορείων, όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 317 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, οι συγκεκριμένες παραβάσεις, αφορούν:

– 278 για παραβίαση της νομοθεσίας περί τοποθέτησης και λειτουργίας ταχογράφου,

– 12 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

– 2 για φθαρμένα ελαστικά,

– 3 για στέρηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας και

– 23 για λοιπές διατάξεις.