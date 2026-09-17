«Κοριτσάρα μου, δε “μασάμε”»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα της Φραντσέσκας Μπέζα

Με λόγια γεμάτα πόνο, οργή και αποφασιστικότητα, ο Δημήτρης Μπέζας απευθύνεται στην κόρη του, Φραντσέσκα, που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, επαναλαμβάνοντας την υπόσχεσή του να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη δικαίωσή της.

Μία ημέρα μετά τις συγκλονιστικές καταθέσεις του ίδιου, της μητέρας και του αδελφού της Φραντσέσκας, ο πατέρας της έγραψε στο Facebook: «Κοριτσάρα μου, δε “μασάμε”». Στην ανάρτησή του αναφέρεται στις άδειες θέσεις των κατηγορουμένων και υπογραμμίζει πως το αίτημα της οικογένειας είναι η απόδοση δικαιοσύνης.

«Οτι κ να προσπαθήσουν εμείς θα είμαστε εκεί, στή πρώτη γραμμή, είμαστε πολλοί μη φοβάσαι !!!!» γράφει και συνεχίζει:

«Χθες 34 καρέκλες άδειες στις 36…, τόσα “α….. ” έχουν αυτοί που σας έκοψαν το νήμα της ζωής.

Τι φοβούνται … εμείς δεν είμαστε ούτε φονιάδες ούτε τραμπούκοι, ο σκοπός μας είναι η τιμωρία τους για τα εγκλήματα που έπραξαν. Κ μόνο η απουσία τους δείχνει ενοχή !!!!!!»

Κλείνοντας, επιστρέφει στην υπόσχεση που έχει δώσει στην κόρη του: «Σου έδωσα μια υπόσχεση….δε τη ξεχνώ κ θα τη τηρήσω όσο αναπνέω !!!!!!!»

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Δημήτρης Μπέζας είχε μιλήσει για τη δύσκολη ημέρα που βίωσε η οικογένειά του στο δικαστήριο, εκφράζοντας την περηφάνια του για τον γιο του, Ανδρέα, και τη δύναμη που έδειξε στην κατάθεσή του.

«Δε θα μπω σε περιγραφές, θέλω όμως να πω το εξής, είμαι πραγματικά πολύ περίφανος για το αγόρι μας τον Ανδρέα!!

Για ακόμα μια φορά, έδειξε τεράστια δύναμη ψυχής …πέρασε πραγματική δοκιμασία…

Είμαι βεβαιος οτι κ η Φραντσέσκα μας το εισέπραξε εκει που είναι…και θα ειναι επίσης περήφανη για τον αδερφό της!!!»