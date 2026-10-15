Νεα έρευνα των αρχών στο ιατρείο στην Καρνεάδου

Έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Πέμπτης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μικροσκόπιο των αρχών φέρονται να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φλεβοκαθετήρας, μία κουβέρτα και ένα φιαλίδιο προποφόλης, τα οποία αναζητούνται στο ιατρείο.

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα εξετάζονται ως πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα στον χώρο συνεχίζεται, παρουσία εισαγγελέα και των δικηγόρων των δύο κατηγορούμενων ιατρών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν τα αντικείμενα έχουν εντοπιστεί ή ποια είναι η αποδεικτική τους σημασία.