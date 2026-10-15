Μέγαρα: Βίντεο από drone καταγράφει την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Βίντεο από drone και κάμερες αστυνομικών καταγράφει την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτι στα Μέγαρα, όπου συνελήφθησαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται για απάτες, διαρρήξεις και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι, σπάζοντας τις πόρτες, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση της ομάδας. Η δράση της φέρεται να συνδέεται με 78 υποθέσεις στην Αττική, ενώ η λεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Οι έξι συλλήψεις και οι 78 υποθέσεις

Οι έξι συλληφθέντες είναι ηλικίας 24, 25, 27, 35, 36 και 38 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026. Τα μέλη της είχαν αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους δράσης, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών, τις διαρρήξεις κατοικιών και την αφαίρεση καταλυτών από αυτοκίνητα.

Παρίσταναν τους υπαλλήλους ρεύματος και τους λογιστές

Για να αποσπούν χρήματα και αντικείμενα αξίας, οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματά τους και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές ή φοροτεχνικοί.

Επικαλούνταν δήθεν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση ή φορολογικές εκκρεμότητες, προκαλώντας ανησυχία στα θύματα. Στη συνέχεια, τα έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα, τα οποία παραλάμβαναν συνεργοί τους.

Παράλληλα, φέρονται να διέρρηξαν κατοικίες σε περιοχές όπως η Ελευσίνα, η Μαγούλα, η Μάνδρα, η Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι. Στα Μέγαρα έκλεβαν επίσης καταλύτες από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων.

Τι κατασχέθηκε στην επιχείρηση

Κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, κοσμήματα, χρυσαφικά, ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στις πράξεις, 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 2.915 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη επτά αυτοκίνητα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την εγκληματική δραστηριότητα. Η οργάνωση κατηγορείται, μεταξύ άλλων, και για ληστεία, κατά την οποία αφαιρέθηκαν με τη χρήση βίας 2.000 ευρώ από άνδρα.