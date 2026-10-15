Μετεγγραφές φοιτητών: Πότε λήγει η προθεσμία για τις ενστάσεις

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη τα αποτελέσματα για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, από το υπουργείο Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν εγκρίθηκε η αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου, ενώ από την ίδια ημέρα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, με προθεσμία 30 ημερών.

Που θα δείτε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στη διεύθυνση transfer.it.minedu.gov.gr.

Η σύνδεση στην ειδική εφαρμογή «Μετεγγραφές 2026» γίνεται με τους κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης.

Όσοι επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα μπορούν να υποβάλουν ένσταση ή αίτηση θεραπείας μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσει 30 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 80 του νόμου 4692/2020.

Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 6.519 αιτήσεις υποβλήθηκαν με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Από αυτές, οι 5.774 αφορούσαν μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα, οι 719 περιλάμβαναν τόσο αντίστοιχα τμήματα όσο και τμήματα μετακίνησης του ίδιου επιστημονικού πεδίου, ενώ 26 αφορούσαν αποκλειστικά μετακίνηση.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν 109 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ μέσω της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επιπλέον, κατατέθηκαν 505 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 78 του νόμου 4692/2020, καθώς και 2.263 αιτήσεις από αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.