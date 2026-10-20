Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 22 Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από την Πέμπτη 22 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, λόγω των εκδηλώσεων για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και της εθνικής επετείου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, με αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων.

Πότε κλείνουν οι δρόμοι για τις εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, από τις 07:30 έως τις 14:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης έως την Αερογέφυρα Ρυσίου, και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών από το Νέο Ρύσιο και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, λόγω της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση από τις 05:00 έως τις 13:30 στις οδούς Αγίου Δημητρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, στα συγκεκριμένα τμήματα από τα οποία θα περάσει η πομπή. Από τις 10:30 έως τις 13:30 θα διακοπεί και η κυκλοφορία στους αντίστοιχους δρόμους.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, από τις 05:00 έως τις 13:30, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Κασσάνδρου, Μακεδονικής Αμύνης και Αριστοτέλους, καθώς και σε όλη την οδό Σελεύκου. Από τις 10:30 έως τις 13:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από τη Λαγκαδά έως την Αγίου Νικολάου.

Οι κυκλοφοριακές αλλαγές για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, από τις 10:30 και μέχρι το τέλος της μαθητικής παρέλασης, θα κλείσουν τμήματα των οδών Τσιμισκή και Παύλου Μελά, καθώς και οι κάθετες οδοί στα συγκεκριμένα τμήματα.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00. Από τις 03:00 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε βασικούς δρόμους, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Γεωργίου Παπανδρέου, η 30ής Οκτωβρίου και τμήματα των οδών Παύλου Μελά, Γ΄ Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμύνης.

Από τις 05:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Γεωργίου Παπανδρέου και στην οδό 30ής Οκτωβρίου. Από τις 07:00 θα εφαρμοστούν σταδιακά επιπλέον διακοπές σε δρόμους της περιοχής, μεταξύ των οποίων οι Μάρκου Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου και 25ης Μαρτίου.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους όπου ισχύουν οι απαγορεύσεις. Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, ενδέχεται να διακοπεί η κυκλοφορία και σε γειτονικούς δρόμους. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων θα ληφθούν αυξημένα μέτρα, ενώ τροχονόμοι θα βρίσκονται σε κομβικές διασταυρώσεις.