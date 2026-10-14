Νέα απάτη στο Ψυχικό με δήθεν διακοπή ρεύματος

Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο Ψυχικό, όταν επιτήδειοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλέστηκαν κίνδυνο διακοπής ρεύματος.

Στην πρώτη περίπτωση, οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή, με παρόμοια μέθοδο. Η αστυνομία αναζητά τους υπαίτιους.

Πώς έπεισαν την πρώτη γυναίκα να αφήσει τα τιμαλφή της

Οι δράστες τηλεφώνησαν σε γυναίκα που διαμένει στο Ψυχικό και συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Της είπαν ότι υπήρχε ενδεχόμενο προβλήματος στην ηλεκτροδότηση και την έπεισαν ότι κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, την καθοδήγησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο έξω από την κατοικία της. Η γυναίκα πείστηκε από τα όσα της είπαν και ακολούθησε τις οδηγίες τους.

Οι επιτήδειοι πήραν τα τιμαλφή και εξαφανίστηκαν, αποκομίζοντας λεία που υπολογίζεται σε περίπου 100.000 ευρώ. Όταν η γυναίκα κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε την αστυνομία. Ωστόσο, οι δράστες είχαν ήδη φύγει από το σημείο.

Δεύτερο περιστατικό με την ίδια μέθοδο στο Ψυχικό

Λίγη ώρα μετά την πρώτη απάτη, ακόμη μία γυναίκα στην ίδια περιοχή δέχθηκε τηλεφώνημα με παρόμοιο περιεχόμενο.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ξανά ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης. Επικαλούμενοι πιθανό πρόβλημα με το ρεύμα, την έπεισαν να αφήσει χρήματα σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας της.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους, αλλά στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Οι δύο υποθέσεις απάτης στο Ψυχικό βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους ίδιους δράστες, καθώς και στα δύο περιστατικά χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.